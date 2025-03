Mama na obrotach dalej chudnie. Porównała dwa zdjęcia. "Różnica? 23 KILOGRAMY"

zgłoś do moderacji

"Z majatku Mateckiego zniknał dom" a wykształcenia Kotuli magister. Matecki pójdzie do więźnia, Kotula będzie dalej otrzymywać wynagrodzenie ministerialne. Nienawidze tego zakłamanego rządu. Tylko gonitwa za Pisowcami i pchanie nas w wojnę, do tego drozyzna i końca nie widać!!! Sorry, ulalo mi się.