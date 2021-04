Matka Roberta Lewandowskiego jest ZAKOCHANA! "Patrzy na mnie jak na Iwonę, a nie jak na mamę Roberta"

Kiedy zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego, zupełnie do mnie nie docierało, że to już koniec. Rodzina zaczęła mnie ściskać, a ja nie mogłam uwierzyć, że największe pragnienie Roberta naprawdę się spełniło. Popłakałam się - wspomina kobieta.

Tym razem włączyłam nie tylko powtórkę meczu, ale i jego wywiad. Słuchałam go i łzy znów same napływały mi do oczu. Gdy Robert wspomniał o moim mężu, to tak mocno się wzruszył, jakby urodziło mu się trzecie dziecko. To były niesamowite emocje. Absolutnie prawdziwe, bo ja wiedziałam, że ten finał naprawdę rozegrał dla Krzyśka - wraca wspomnieniami i tłumaczy, jaki jest jej "udział" w wygranej syna: