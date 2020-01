Mamy PIERWSZĄ MĘSKĄ parę w "Dance, Dance, Dance". Z Rafałem Mroczkiem zatańczy... Przemysław Cypryański!

Sądząc po wydarzeniach z ostatnich tygodni, możemy dojść do wniosku, że rok 2020 upłynie w TVP pod znakiem bliźniąt, a dokładniej rzecz ujmując braci Mroczków. Cierpiący od lat na męczącą stagnację serial M jak Miłość, któremu Rafał i Marcin zawdzięczają popularność, zainaugurował styczeń z hukiem, nareszcie dając widzom to, czego od lat chcieli - skandaliczny romans. Między graną przez Katarzynę Cichopek Kingą a zawadiackim Pawłem, który folguje sobie pod nieobecność przykładnego brata, nareszcie doszło do zbliżenia! Zajęło im to jedyne 1483 odcinki.