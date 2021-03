Manuela Gretkowska komentuje odznaczenie dla Roberta Lewandowskiego: "Można grać szmatą honorowo, a ZŁOTĄ PIŁKĄ SIĘ ZESZMACIĆ"

Manuela Gretkowska w charakterystycznym dla siebie stylu skomentowała odznaczenie Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta. Pisarka, która otwarcie krytykuje obóz rządzący oraz Andrzeja Dudę , zastanawiała się, dlaczego cieszący się szacunkiem piłkarz zdecydował się na spotkanie z głową państwa. Gretkowska w swoim facebookowym wpisie pt. "Skazany na medal" wyciągnęła daleko idące wnioski i zasugerowała, że może to wynikać z tego, że Lewandowskiego czeka sądowy proces . Oberwało się też Ani Lewandowskiej ...

Co za dzień. Mąż Ani Lewandowskiej znanej z Siły (nabywczej) Kobiet pojechał w łachę do Dudy po medal. Prezydenta popierającego deptanie prawa, nie tylko kobiet. Aaa to może dlatego, że Lewandowski będzie miał proces - napisała Gretkowska.