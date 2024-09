Mara Wilson była dziecięcą gwiazdą. Jej życie nie było usłane różami. Co słychać dziś u aktorki, która grała Matyldę? (FOTO)

Mara Wilson była dziecięcą gwiazdą. Jej życie nie było usłane różami

Ciemna strona sławy i brutalność świata show-biznesu doświadczyły Wilson mimo jej młodego wieku. Aktorka nie wrzuca jednak wszystkich do jednego wora. Choć sama przyznała, że pracowała głównie u reżyserów, którzy doskonale wiedzieli, jak obchodzić się z dziećmi na planie, to jednak zdarzało jej się także niestosowne komentarze np. od dziennikarzy czy fanów.

Zauważyłam, że zwracam uwagę dużo starszych mężczyzn, co wydawało mi się złe. Googlowałam moje nazwisko, co było okropnym posunięciem. Trafiłam na rozmowy o dziecięcym porno i Photoshopie. Trudno było mi rozmawiać o tym z rodzicami, bo czułam, że jestem dla nich ciężarem. Wstydziłam się – wyjawiła w dokumencie HBO "Dzieciaki z show-biznesu".

Aktorka nie ukrywała, że show-biznes dał jej się we znaki także w momencie dorastania, gdy starała się o role w kilku większych produkcjach. Niestety bezskutecznie. Wówczas Mara Wilson odczuła, że jej popularność drastycznie spadła. Właśnie to przyczyniło się do ostatecznej decyzji o zakończeniu kariery. Po latach gwiazda była jednak wdzięczna za taki obrót spraw, albowiem uchroniło to ją przed wieloma zagrożeniami, które mogą wynikać z przynależności do medialnego świata.