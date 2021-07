Marcela Leszczak zdradza, kiedy rozstała się z Michałem Koterskim

Gaga 34 min. temu zgłoś do moderacji 22 4 Odpowiedz

Jak widzę komentarze :złapała chłopa na dziecko, to mnie krew zalewa. Bo to baba łapie chłopa na dziecko? To facet niech się nauczy wyciągać na czas, albo założy prezerwatywę. Marne alimenty i to jeszcze jak płacą. No i większość tatusiow to z doskoku na 2 minuty.