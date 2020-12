Marcelina Zawadzka po odejściu z TVP ma już NOWE ZAJĘCIE

Kilka miesięcy temu Marcelina Zawadzka nieoczekiwanie znalazła się w samym centrum medialnego skandalu z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy w tle. Była Miss Polonia jeszcze do niedawna miała nadzieję, że mimo oskarżeń uda jej się zachować posadę prowadzącej Pytanie na śniadanie. Niestety, ostatecznie władze Telewizji Polskiej postanowiły jednak zastąpić ją nową prezenterką.

Obecnie u boku Tomasza Wolnego na kanapie śniadaniowego show możemy więc oglądać Małgorzatę Opczowską, wcześniej związaną z TVP Info. Marcelina Zawadzka stara się za to odnaleźć nową zawodową drogę - niedawno swoją twarzą zachęcała fanów do udziału w warsztatach makijażu. Celebrytka postanowiła też wykorzystać odrobinę wolnego czasu i wybrała się na wakacje do Meksyku, gdzie mogła beztrosko relaksować się w towarzystwie nowego ukochanego oraz Natalii Siwiec i Mariusza Raduszewskiego.