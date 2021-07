Marcelina Zawadzka kusi DEKOLTEM i namawia do celebracji teraźniejszości. "Fajny tekst, ale wygląd fajniejszy" (FOTO)

Od niedawna Marcelina Zawadzka znów jest zakochana. Krótko po zakończeniu relacji z Tomaszem Włodarczykiem , w życiu Miss Polonia 2011 pojawił się niemiecki biznesmen. 32-latka zdążyła już nawet pokazać Maxowi Gloecknerowi Warszawą i przedstawić go rodzicom. Do mediów społecznościowych trafiło także ostatnio ich pierwsze wspólne zdjęcie.

Tu i teraz to wszystko, co mamy. Mimo to spędzamy mnóstwo czasu, odtwarzając w pamięci przeszłość niczym kiepski film bez szczęśliwego zakończenia, albo wybiegając myślami w przyszłość, która budzi w nas strach. Życzę nam, aby nie umykało nam to, co dzieje się dziś, abyśmy dostrzegli teraźniejszość, bo przecież robi wszystko, aby zwrócić na siebie uwagę. W tym tygodniu przykleję do telefonu kartkę ze słowem "teraz", aby przypominała mi, ze warto żyć każdą/tą chwilą - rozpisuje się była pracownica TVP pod zdjęciami, na których prezentuje obfity biust.