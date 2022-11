Nowa partnerka Marcina Hakiela postawiła mu JEDEN WARUNEK. Chodzi o związek Cichopek i Kurzajewskiego. "ZGODZIŁ SIĘ"

Zuza 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Może i ze mną coś nie tak, ale osobiście nie znoszę takich sytuacji. Nie mogłabym zajmować się i to jeszcze czule czyimiś dziećmi które przecież mają matkę. I co potem, ani ja ich matka, bo mają swoją, ani opiekunka. A to przecież byłaby rodzina. No a z 2 strony jaka to rodzina, gdybym miała "swoją" z takim partnerem, a jego dzieci przychodziły by w odwiedziny tzw wizyty. Nie, nie, nie. Dla mnie takie układy są krzywdzące dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci. I jeśli nie ma poważnego powodu jak przemoc w rodzinie, to powinno się trwać w małżeństwie i trzymać rodzinę razem. Brak miłości czy chemii między rodzicami nie powinien być powodem tworzenia patologicznych układów i ukladzikow.