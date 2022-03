Marcin Hakiel ZNÓW SIĘ UŚMIECHA! "Przyjaciele to siła" (FOTO)

Pudel usuwa n... 15 min. temu zgłoś do moderacji 22 3 Odpowiedz

ZANIM ZATRUDNISZ WYŚLIJ NA BADANIA !!!! Kilka faktów o których wszystkie media powinny trąbić dzień i noc!!! ___________________________ 1. Ukraina jest dwa razy większa od Polski, ma 600 000 km kw. 2. Obrazy zniszczeń, które widzisz w TV to max 20 km kw 3. To rząd Ukrainy powinien w pierwszej kolejności zapewnić swoim obywatelom schronienie na dużej części terenów nie objętych działaniami wojennymi. 4. Na Ukrainie jest ponad ćwierć miliona osób z HIV/AIDS, którym media mówią, że leków retrowirusowych starczy na kilka tygodni. 5. Mężczyźni którzy mogą opuścić Ukrainę, to Ci ze zwolnieniem ze służby. Nie są to tylko ojcowie dzieci 3+, ale również osoby seropozytywne HIV/AIDS, osoby z gruźlicą lekooporną i kiłą wrodzoną. 6. Na Ukrainie jest 600.000 osób ze zdiagnozowaną gruźlicą lekooporną - czyli śmiertelną ( gruźlica jest nadal w pierwszej 10 chorób śmiertelnych) 7. Dochodzi wysoko zakaźny wirus żółtaczki typu C 8. Nikt nie bada osób przekraczających teraz granicę... co powoduje śmiertelne zagrożenie. 9. Polskie Centrum HIV/AIDS już się uruchomiło - terapia, badania i leki mają być darmowe dla uchodźców. 10. W Polsce szacuje się, że jest 30 tyś osób zakażonych HIV w tym ok 5000 ze zdiagnozowanym AIDS. - Ukraina natomiast zakażonych zdiagnozowanych ma ćwierć miliona! 11. Kiła wrodzona jest też bardzo niebezpieczna i jej występowalność wzrosła w ostatnich latach o ponad 70 procent. 12. Nikt, nikt nie przestrzega ludzi. Nikt nie uczula polskiego społeczeństwa aby zachować ostrożność, aby rodziny z małymi dziećmi i kobietą w ciąży unikały korzystania np. ze wspólnej toalety, wanny, naczyń z obcymi. kiła i gruźlica to choroby roznoszone również drogą kropelkową. 13. Nie rozumiem dlaczego jest powszechne przekonanie, że Ukraina jest bezpieczna dla Polski.... historia temu przeczy. 14. Mer Kijowa, który nadal ma rosyjski paszport a jego dziadek Rodion Kliczko był oficerem NKWD, który został wysłany na polskie kresy by wprowadzać stalinizm, ojciec boksera był generałem armii radzieckiej, a sam słynny mistrz bokserski służył w rosyjskim wojsku.... 15. Skoro odbiera się majątki dzieciom i wnukom oligarchów rosyjskich i wywala się ich z zachodnich krajów, to nie rozumiem dlaczego nie robi się tego w Polsce z wnukami stalinistów?