Marcin Prokop nagle wypalił na scenie w Sopocie o Polsacie i zwrócił się do Doroty Wellman: "A jak będziesz chciała pójść?"

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival. Choć nie obyło się bez problemów technicznych i narzekań na wokal niektórych artystów , trzeba przyznać, że wydarzenie było wyjątkowo przeciętne.

Marcin Prokop zaskoczył Dorotę Wellman. Oto co powiedział do niej w Sopocie

To trochę o nas, 25 lat razem w różnych miejscach, w różnych wcieleniach, "Zawsze tam gdzie ty", gdziekolwiek pójdziesz, tam będę ja - zaczął Marcin, zwracając się do Doroty.

Będziesz chciała pójść na piechotę do Warszawy, pójdę za tobą. Będziesz chciała pójść do więzienia, pójdę za tobą - kontynuował w swoim stylu, następnie niespodziewanie nawiązując do przejścia do konkurencyjnej stacji: