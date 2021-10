Marcin "Różal" Różalski pokazuje, jak wyglądał bez tatuaży na twarzy (FOTO)

Patrycja 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 37 Odpowiedz

Dzisiaj na cmentarzu wydarzył się dzień, na który bardzo długo czekałam. Okazja do zemsty. Moi rodzice zarabiali mało. Żyliśmy skromnie. Za to siostrze mojej mamy powodziło się bardzo dobrze. Przez to wywyższała się nad nami. Nigdy jej za to nie lubiłam. Mieliśmy słaby kontakt. Nawet zbytnio nie zadawałam się z kuzynkami. Niechęć rosła z roku na rok. To się stały dla mnie obce osoby. W ostatnich latach sytuacja się mocno zmieniła. Bo skończyłam dobre studia, znalazłam dobrze płatną pracę i wyszłam bardzo bogato za mąż. Teraz to ja mogę patrzeć na nich z góry, bo jeżdżę samochodem o wartości mieszkania mojej ciotki. Dziś właśnie odbyła się konfrontacja na cmentarzu. Byłam z mamą i z synkiem, na grobie dziadka wpadłyśmy na ciotkę z moim kuzynkami, były też ich dzieci. Ja trzymałam dystans i nie odpowiedziałam na "cześć". Tylko moja mama z nimi rozmawiała. Ja je cały czas ignorowałam. Byłam zajęta telefonem. Już jak się "rozchodziliśmy", to mój mały synek sprawił mi najpiękniejszy prezent, bo podszedł do tej ciotki. A ja, nawet nie patrząc na nią, powiedziałam do niego "zostaw PANIĄ, chodź tu, Marcel". Zapanowała bardzo niezręczna cisza. Mam nadzieję, że zadałam im cios prosto w serce. I pokazałam, że nie są dla mnie rodziną. Zemsta jest słodka. Nikt mi nie powie, że nie. Teraz niech one czują, co to znaczy jak ktoś się nad nie wywyższa, bo ma więcej pieniędzy. Teraz to one nie są towarzystwem dla mojego syna urodzonego w złotej kołysce. Może dziś kierowały mną najniższe instynkty. Jednak ulżyło mi... dzisiaj oficjalnie odebrałam im koronę i to ja jestem królową w tej rodzinie.