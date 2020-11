Margaret śpiewa w nowym singlu: "Moja Polska jest zmęczona ROZKŁADANIEM NÓG"

velltn 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

"Współpracownik "Masy" ujawnia, KTO UPRAWIA SEKS ZA PIENIĄDZE: "Piosenkarki, aktorki, prezenterki telewizyjne, tancerki - można je kupić"....dziennikarz, J.Szostak, mający na koncie serię wydanych w formie książek wywiadów z Jarosławem Sokołowskim, czyli "Masą", byłym gangsterem pruszkowskiej mafii, a obecnie świadkiem koronnym, postanowił zweryfikować te informacje. Zszokowany odkrył, że za pieniądze prostytuuje się pół polskiego show biznesu.Nie trzeba jechać do Dubaju - zapewnia w rozmowie z dziennikarką Super Expressu. Rozmawiajac z "Masą" zapytałem go, czy proceder z dziewczynami, modelkami trwa nadal. I on mówi: "Słuchaj teraz, co będzie". Zadzwonił do człowieka i poprosił, by podał mu cennik celebrytek, które jeżdżą na spotkania z klientami. Przełączył na głośnomówiący i ten człowiek zaczął mu odczytywać tak znane nazwiska, że by się pani zdziwiła i kwoty, za które można te kobiety mieć. Nie są to małe pieniądze, bo to są kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Można je kupić. Piosenkarki, aktorki, prezenterki telewizyjne, zwyciężczynie konkursów piękności, bardzo znane osoby. To wszystko się dzieje. "