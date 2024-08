Margot Robbie eksponuje NAGI BRZUCH, wypoczywając na wakacjach we Włoszech

Margot Robbie wypoczywa przed rozwiązaniem na wakacjach we Włoszech

Zdaje się, że ostatnie tygodnie ciąży Margot Robbie spędzi we Włoszech. To już bowiem kolejne zdjęcia, jakie udało się zrobić gwieździe właśnie na jednej z tamtejszych wysp. Aktorka, która na chwilę przeniosła się do Londynu, by zobaczyć na żywo rozrywki tenisa podczas Wimbledonu, już wróciła na południe Europy, by rozkoszować się beztroskimi chwilami i pięknymi, tym razem sardyńskimi widokami.