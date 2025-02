Maria Winiarska zdradza, dlaczego jej córka trafiła do szpitala i w jakim jest stanie. "Ma drugi stopień poparzenia. Bardzo się nacierpiała"

Pojechać do Brazylii i iść do sauny? Myślałem, że tam darmowa "sauna" to leci z nieba, że ludzie się chowają w cień, bo za gorąco. Poszła do sauny, bo akurat było "zimno", 22 stopnie? Wiem, że tam nie wszędzie i nie zawsze jest gorąco, no ale...