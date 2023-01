Marianna Gierszewska w odważnym portrecie ze stomią: "Wciąż widzę części siebie, które pamiętają i nie ufają" (FOTO)

Marianna Gierszewska to aktorka, która szerszemu gronu dała się poznać dzięki swoim rolom w "Rojście" czy "Pułapce". W ostatnim jednak czasie nieco mniej słychać o jej sukcesach zawodowych - te zostały niestety przyćmione kłopotami zdrowotnymi.

Marianna Gierszewska w intymnym portrecie

Aktorka opublikowała niedawno nowy wpis, w którym tym razem na tapet wzięła skomplikowany proces dochodzenia do zdrowia , który jej zdaniem silnie powiązany jest z samoakceptacją. Przemyśleniom Gierszewskiej towarzyszyła także odważna fotka , na której kobieta pokazała się w samej bieliźnie , eksponując widniejące na jej skórze bruzdy.

Być może nigdy nie będziesz w pełni zagojony i uznanie tego, jest także częścią procesu gojenia. Bo po co Ty to robisz? Żeby było odhaczone? Żeby można było krzyczeć na Instagramie, że masz PRZEPRACOWANE? - czytamy zaczepne pytania Gierszewskiej.

Aktorka zaznacza, że chociaż wciąż uczy się akceptować siebie, to wie że ma w sobie takie zakamarki psychiki, które mogą ją w jakiś sposób "zablokować":

Pracuję z własnym ciałem i duchem od ponad dekady i wciąż mam w sobie otwartość na dotykanie kolejnych warstw mojego lęku, niepewności i bólu… Wciąż widzę części siebie, które się boją. Które pamiętają. Które nie ufają. Które nie znają. Które wolą nie czuć. To ja. To też ja. Zdrowienie jest drogą, która nie ma końca. To ścieżka, którą wybierasz żyć, codziennie. Codziennie dla siebie - podkreśliła Marianna.