Marianna Schreiber o tym, jakiej reakcji oczekiwałaby po "aferze liścikowej". "Ta osoba się nie odzywa, bo myślę, że jest jej MOCNO WSTYD"

A mi się wydaję, że to nie twoja sprawa. Aga nie musi nic komentować ani mówić bo ty już sama to robisz codziennie. Także niezła obsesja ci weszła. Nie jesteś sędzią i nie musisz jej rozliczać z tego co zrobiła. Nie popieram tego co zrobiła ale ty robisz to tylko dla zasięgów. Nie możesz przestać o tym mówić, zajmij się swoim życiem bo wcale nie jesteś lepsza też się spotykalaś z żonatym facetem. I do tańca trzeba dwojga, dla odmiany może wypowiedz o tym jak to żonaty mężczyzna zdradza swoją żonę.