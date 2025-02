Marianna Schreiber odeszła z klubu, w którym ćwiczy Trybson: "Nie jestem w stanie trenować z takimi osobami, mam swój HONOR"

Marianna Schreiber odcina się od "Trybsonów" kosztem swej wielkiej pasji

Osoby śledzące profil (wciąż obecnej) żony polityka Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie widzieli jej fotorelacje z treningów w klubie sportów walki. Właśnie poinformowała na Instagramie, że tymczasowo porzuca treningi. Jeśli zdecyduje się na ich kontynuację, będzie to robić w zupełnie innym miejscu niż dotychczas.

Okazało się, że Marianna Schreiber nie chce dłużej mijać się na korytarzach z Trybsonem, który również trenuje pod okiem legendy mieszanych sztuk walki, Mirosława Oknińskiego . Wyraźnie dała do zrozumienia, że zaistniała sytuacja wywoływałaby u niej ciągłe poczucie dyskomfortu.

Przez ostatni miesiąc próbowaliśmy dojść do porozumienia i starać się nie poruszać wzajemnego tematu w mediach dla dobra klubu i tego, że oboje chcemy trenować w tymże klubie. Niestety, po wczorajszym komentarzu Trybsona, w którym napisał, że jestem "oprawcą" jego żony, która to na oczach setek tysięcy widzów nękała mnie psychicznie i gloryfikowała przemoc Lizy wobec mnie, naśmiewając się - zastraszała mnie do ostatniego odcinka - postanowiłam odejść z klubu. Nie jestem w stanie trenować z takimi osobami. Mam swój honor. Nie dam rady każdego dnia przychodzić na matę i udawać, że tego nie ma - podkreśliła w tekście udostępnionym na InstaStory.