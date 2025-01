Marianna Schreiber oskarża Marcina Gortata o znieważenie swoich odbiorców: "Nie lecz kompleksów, PONIŻAJĄC innych"

zgłoś do moderacji

Akurat Gortat - czy się go lubi, czy nie - osiągnął sukces zawodowy/sportowy/finansowy, a już w szczególności sportowy - i to na najwyższej półce światowej (NBA). Takie są twarde dane oraz fakty. Marysia natomiast wozi się na aferze rozwodowej z - delikatnie rzecz ujmując - nielotem intelektualnym, "walkach" dla tłuszczy i romansie z synem wałkarza i złodzieja. Rodzice Marysi mogą być dumni - córeczka przyćmiła Gortata. To jest dopiero brak kompleksów!