Marianna Schreiber prezentuje naturalne oblicze: "Twarz całkowicie BEZ FILTRÓW"

Jaka ona jest infantylna!🙈🤦‍♀️dziecko we mgle,” poprosiłam panią żeby mi zdjęcie zrobiła jak wygląda moja twarz bez filtrów” co to za tekst! Ile ty masz lat! Mała, nieporadna dziewczynka! Poziom i problemy nastolatki! Kogo to obchodzi? Wiem też tu jestem, ale tylko z ciekawości nie jak wygląda twoja twarz tylko co tym razem?! Sprzedawaj i kreuj mądre rzeczy a nie o twarzy bez makijażu! Żenada