Marianna Schreiber tłumaczy się z noszenia "podrabianej torebki". "Wolałabym wydać 16 tysięcy złotych na dziecko"

To ja bym wolała w życiu nie mieć niż nosić podróbę, to taka tandeta że szok. Plus to jest kradzież, noszenie podróbek to jest po prostu zlodziejstwo. I jak będziesz przyklaskiwać to będziesz dawać przyzwolenie na to że chcesz kupić oryginał czegokolwiek np perfum, kosmetyków, ubrań a ktoś wciśnie ci dobrze zrobioną podróbę. W innych krajach za coś takiego są kary ogromne finansowe a tu wielki znak ysl i zero refleksji. W Paryżu by dostała ze 100 tys euro kary a tu, jak ktoś nie będzie się znał, to komuś odsprzeda jako oryginał i nie bedzie problemu