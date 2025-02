Marianna Schreiber uderza w Kaczorowską i wypomina jej wpis o "modzie na brzydotę": "Stworzyła modę na bycie ZŁYM"

Najgorsze są skrajności, brak jakiegoś zrozumienia dla innej postawy czy poglądów oraz hipokryzja z obłudą. Zbyt wielką wagę przykłada się obecnie do okładki zamiast treści, do pozorów, do ułudy, tego "teatru dla gojów". Nie czyny ważne, tylko okrągłe słówka i to co wypada powiedzieć, co ludzie chcą usłyszeć.