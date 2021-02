Marilyn Manson odpowiada na zarzuty o ZNĘCANIE SIĘ nad kobietami: "Moja sztuka i moje życie od dawna są magnesami dla KONTROWERSJI"

Myślę, że 8 godz. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Warci sobie, ogólnie wiadomo, że gościu jest satanistą, wygląda jak psychopata, ogólnie to co produkuje to jakiś nocny koszmar dla ludzi szukających mrocznych wrażeń, a co niektóre baby leciały do niego jak ćmy do ognia, robili razem te spaczone praktyki, za obupólną zgodą, więc po co po latach się skarży, jak sie sama na to zgadzała, była pełnoletnia, a na fotach z nim wygląda na co najmniej zadowoloną