Marina Łuczenko przechadza się po Mediolanie z torebką za 15 tysięcy (ZDJĘCIA)

arrrd 57 min. temu

No jest ładna, to fakt, ale stylówka średnia. Na ulicy widać mnóstwo podobnie ubranych dziewczyn, jedyna różnica to metka. I w sumie to nawet śmieszne, że poświęca tyle czasu i pieniędzy, a osiąga efekt ten sam, co nastolatka kupująca w najtańszej sieciówce :)