Mariusz Raduszewski został MENADŻEREM Oliwii Bieniuk! Zrobi z niej "następczynię" Natalii Siwiec?

Celebrycki potencjał drzemiący w Oliwii Bieniuk dostrzeżono na długo przed jej pierwszym wywiadem w prasie. Wiadomość o udziale córki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka w "Tańcu z Gwiazdami" przypieczętowała jej los, a media błyskawicznie ochrzciły ją mianem "faworytki" 25. edycji. Ku powszechnemu zdziwieniu szybko wyszło na jaw, że taniec nie jest mocną stroną 18-latki, ale mimo to Bieniukówna nadrabia sympatycznym usposobieniem i wyjątkową "medialnością", co w efekcie może okazać się przepustką do finału show.