Marta Manowska nie chce rozmawiać o prywatności, związkach i domniemanych zaręczynach: "Sama ZABLOKOWAŁAM ten temat"

Marta Manowska bez wątpienia jest jedną z bardziej lubianych prezenterek TVP. Prowadząca formatów Rolnik szuka żony i The Voice Senior budzi wśród widzów tak dobre odczucia, że zaproponowano jej nawet posadę współprowadzącej tamtejszej śniadaniówki. Sama Manowska twierdzi jednak, że nie przyjęła tej propozycji, bo to "nie jej droga".

Mimo odmowy władzom TVP Marta Manowska wciąż jest jednak twarzą kilku znanych formatów stacji, a obecnie wraz z produkcją przygotowuje się do realizacji kolejnego sezonu programu Rolnik szuka żony . Dziennikarka jest też dość aktywna w mediach społecznościowych, jednak, ku zaskoczeniu wielu, nie jest zbyt skora do dzielenia się w nich swoją prywatnością, pozostawiając fanom i mediom dowolność interpretacji jej życia.

O kwestie prywatności i rzekomych zaręczyn postanowiła zapytać Manowską dziennikarka portalu Jastrząb Post. Prowadząca Rolnik szuka żony stwierdziła jedynie, że osobiście dba o to, aby jej życie osobiste nie przebijało się do mediów , a doniesienia na swój temat traktuje z coraz większym przymrużeniem oka. Ma bowiem świadomość, że blokując mediom dostęp do informacji, musi się liczyć z plotkami.

Chodzę bez biżuterii. To tak w ramach dowcipu odpowiem. Ale faktycznie jest tak, że bardzo dużo byłam w pracy. Jestem za to wdzięczna, ale trochę mam takie poczucie, że w równoległej galaktyce toczy się moje życie w mediach, na które trochę nie mam wpływu. Na które ja też muszę się zgodzić. Bo jeżeli ja nie dając od siebie, nie mówiąc o każdym swoim związku, rozstaniu, nie robiąc okładek, jeżeli tego nie robię, to muszę też zaakceptować, że niestety tak jest. Już się z tym godzę i chyba też przestałam się na to złościć gdzieś w środku, bo sama zablokowałam ten temat, więc muszę zaakceptować, że żyje on swoim życiem - powiedziała w rozmowie z dziennikarką.