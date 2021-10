Marta Manowska opowiedziała o... byłych chłopakach! "Nie jest łatwo ze mną żyć"

F6uvbu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 92 32 Odpowiedz

Nie rozumiem tego chwalenia się swoim nieokrzesaniem. Dla mnie osoby rzucające czymkolwiek z wścieklości maja cos z glowa. Nie rozumiem jak mozna nie moc nad soba panowac by musiec robic agresywne akcje: rzucanie przedmiotami itp. Oczywistym jest we wkurzeniu podniesienie glosu, przedstawienie swoich racji, a nawet zaklecie, ale rzucanie rzeczami????-tak robia psychole, sorry.