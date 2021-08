Marta Manowska zabiera głos w sprawie szczepień: "To nasz OBOWIĄZEK wobec ludzkości"

Wieczór 18 min. temu zgłoś do moderacji 35 7 Odpowiedz

Jak ja słyszę takie pie_olenie, to mnie coś zalewa, niech się każdy zajmie swoim życiem, ja nikomu nie mowię co ma robić i jak ma żyć i tego też oczekuję w moją stronę. Co to za jakiś bezmyślny zwyczaj wśród naszych celebrities uczonych w piśmie, że my coś musimy wobec ludzkości? Jedna powiedziała, teraz każda będzie powtarzać jak kataryna. To nie jest żaden obowiązek, tak samo jak szczepienia przeciw grypie, czy tak trąbią te mądrale? Albo w przypadku szczepień na inne choroby? Niech się każdy zajmie swoim życiem i nie wciska nosa w czyjeś dupsko, bo to że ktoś nie ma zamiaru przyjmować chemii, to jest jego indywidualna sprawa i na odwrót, jak ktoś chce przyjmować, to nie se bierze, ale niech nie obciąża kogoś jakąś chorą odpowiedzialnością!