Ewa Chodakowska wystawia ramię do szczepionki w stylizacji za ponad 8 tysięcy złotych: "To mój OBOWIĄZEK"

jaśniepani 34 min. temu

Dziwne to wszystko. Nie wiem czy ludzie, którzy zarabiają między innymi na swojej działalności w internecie...powinni angażować się w takie akcje. Sama napisała, że za pierwszym razem spotkała się z hejtem. Z tego co wiem to wcześniej raczej unikała takich sytuacji.