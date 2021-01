Marta Manowska szczyci się, że "odczarowuje" wizerunek polskiej wsi: "Rolnik to już nie tylko CZŁOWIEK W KALOSZACH"

Polak 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oczywiście, ze rolnik to obecnie nie jest typ w kaloszach! Dzięki rozmaitym zwolnieniom z podatków oraz grubym dotacjom z UE, często jest milionerem. Wcale mnie to nie boli, ale powstaje pytanie, kiedy zostaną zlikwidowane przywileje?! To samo, a nawet jeszcze bardziej z górnikami! O rządzących i liderach związków zawodowych, to nawet szkoda rozmawiać, bo sprawa jest oczywista. Dlaczego np nauczyciel, albo np kierowca miejskiego autobusu ma na nich pracować? Właściwie wszyscy uczciwie płacący podatki są poszkodowani w sposób wyjątkowo bezczelny i nieuczciwy! Ile jeszcze miliardów w TVP?! Ile na nieudolne ministerstwa w których panoszą się nieudolne przygłupy i przydupasy komunistycznej władzy?! Co z rozwojem, praworządnością, szpitalami? To ma być sprawiedliwość?