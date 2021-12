Maryla Rodowicz czule wspomina eksmęża w dokumencie o sobie: "Chodził z telefonem do łazienki, NIE CHCĘ GO WIDZIEĆ"

Alicja 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Jestem troche po trzydziestce. Gdy mialam 20kilka lat zakochalam sie na zaboj w starszym, zonatym. On byl chętny, a jakże, mloda, ladna, zapatrzona w niego laska, ale ja, pomimo, ze przeplakalam z tego powodu morze lez, nie zdecydowalam sie na taki pseudozwiazek i nic miedzy nami nigdy nie zaszlo. To bylo dla mnie nie do pomyślenia, zeby z zonatym cos zrobic. Po prostu zonatych sie nie tyka. Nie wiem, naprawde nie rozumiem, jak mozna bylo wiedzieć, ze faceci mieli zony i isc z nimi do hotelu. I jeszcze zona sie dobijala do drzwi, a oni sie tam przed nia ukrywali. Nie miesci mi sie to w glowie. To po prostu byloby niemozliwe, zeby karma nie wrocila. Dobrze, ze Maryla przynajmniej dzis to rozumie, bo sama to powiedziala w dokumencie. Niemniej, sadze, ze w PRL takie rzeczy uchodzily na sucho, bo w ogóle byla jakas dziwna mentalność. Ci ludzie zyli jakos bez pomyślunku, tylko to czego pragneli, to sobie brali bez wzgledu na cokolwiek. Dzis jednak mam wrazenie, ze choć swiat tez jest spaczony, to jednak jest wieksza swiadomosc wszystkiego. I tak samo Olbrychski - teraz ma refleksje, a wtedy to "za Maryle" skrzywdzil kolejna kobiete, bo on sam byl skrzywdzony. Nie spodobal mi sie ten tekst. Trzeba myslec co sie robi i jakie moga byc konsekwencje swoich poczynan, zeby sie tak nawzajem nie krzywdzic.