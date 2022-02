Maryla Rodowicz komentuje plotki o ODDANIU NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA ze związku z Danielem Olbrychskim...

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że teorie spiskowe towarzyszą nam od lat. Choć dziś kojarzą się one głównie z tematem poważnym, bo dotyczącym światowej pandemii, to dziwaczne plotki od dawna krążyły także w świecie show biznesu. Z jedną z nich zderzyła się ostatnio Sonia Bohosiewicz , która miałaby rzekomo być matką własnej siostry, Mai .

Na internetowych forach i w showbiznesowych kuluarach od lat plotkuje się o tym, że płomienny związek Maryli z Danielem Olbrychskim w latach 70. miał zaowocować ciążą . Para miała ukryć tajemnicę w obawie przed potężnym skandalem. Nie byłoby to zapewne aż tak kontrowersyjne, gdyby nie fakt, że rzekomy potomek pary miałby być niepełnosprawny. Teoria głosiła, że rodzice oddali go do domu dziecka .

Do tych szokujących plotek Maryla odniosła się w wywiadzie dla pisma "Machina". Zapytana o to, czego się boi, Rodowicz odpowiedziała, że przede wszystkim dziwnych plotek. Następnie sama przytoczyła wspomnianą historię, która najwyraźniej zrobiła na niej duże wrażenie.

Boję się pająków, ale myszy już na przykład nie. I okrutnych plotek. Takich jak ta, która ostatnio do mnie dotarła. Rzekomo w latach 70. miałam niepełnosprawne dziecko z Olbrychskim i oddałam je do domu dziecka. Dowiedziałam się również na jednej ze stron, że są świadkowie. Czy pani da wiarę? Jedna osoba napisała, że siostra jej matki pracuje w tym domu dziecka i widziała, że ja tam przyjeżdżałam, ale bardzo rzadko. A to dziecko ma wodogłowie i ta "siostra jej matki" widziała, jak ono ciągle w oknie stoi. No ludzie - mówiła wyraźnie poruszona.