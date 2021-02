Marzena Rogalska została WYCIĘTA ze spotu TVP Kobieta!

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 6 Odpowiedz

Myślę że już mogli zostawić spot, najwyżej w przyszłości drugi by zrobili bo wycinając ujęcia z kimś wyszło mało elegancko, a co do kanalu o kobietach to zobaczymy chociaż obawiam się że głównie będzie dla matek i emerytek, PiS raczej nie lubi mlodych, bezdzietnych singlów czy singielek a już szczególnie z liberalnymi pogladami czy nowoczesnym stylem zycia