Mateusz Borek wyjaśnia Paula Sousę: "Dla ciebie liczy się tylko CASH, a nie JAN PAWEŁ II! Pakuj się i WYJAZD!"

Zadanie rozprawienia się z Sousą na klatę przyjął, a jakże, Mateusz Borek . Dziennikarz poświęcił mu specjalne nagranie, które sporządził nad basenem podczas zagranicznego urlopu, na którym obecnie wypoczywa. Mężczyzna nie ukrywa, że sytuacja, w jakiej znalazła się reprezentacja, boli go do żywego. Klip wstrząśniętego Borka już zdążył obiec sieć i stać się pożywką dla memów. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, co mówił prosty chłopak z Dębicy...

Powiedzieć, że jestem zdziwiony lub zły, to nic nie powiedzieć. Jestem po prostu zdegustowany i zmiażdżony decyzją Paulo Sousy . (...) Chłopie, Ty się zastanów. Okłamałeś 40 mln Polaków . Ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydawali ostatnie pieniądze, żeby kupić bilet na mecz kadry. Niech Cię Cezary Kulesza ciśnie w sądach, FIFIE, UEFIE i niech wydębi od Ciebie jak najwięcej kasy - grzmi Mateusz Borek, a po tym wywodzie nawet my się przestraszyliśmy.

Gdybyś miał nieco charakteru, to oddałbyś połowę tych pieniędzy, żeby wybudować boiska w Polsce. Jak masz trochę jaj, to oddaj. No ale Ty nie oddasz, bo Wy, Portugalczycy, jesteście kupcami. Wy kupczycie piłką w Europie. (...) Liczy się tylko cash, cash, cash, siano, siano, siano. Nie Polska, nie biało-czerwona na maszcie, nie 40 milionów ludzi, nie Jan Paweł II. Kasa. Pakuj się! Wyjazd do Brazylii! - instruuje precyzyjnie Borek.