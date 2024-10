Matka Diddy'ego staje w jego obronie: "NIE JEST POTWOREM". Twierdzi, że ofiary rapera liczą na "łatwy zarobek"

Czarnoskórzy mają bandytyzm we krwi. Od początków… Afryka jest dzika, kto był to wie. Również poza swoim ladem nic się nie zmieniają. Narkotyki, broń, napady, gwałty. Dla nich to normalność i czarnoskóry do pracy nie pójdzie. To leniwa nacja, która wymyśliła rasizm. Kto mieszka w innych krajach, gdzie większość stanowią czarnoskórzy z Afryki ten wie. Wszyscy powinni dostać dożywocie, niech się do Carterow dobiorą.