Matka Iwony Wieczorek wybaczyła sprawcy śmierci córki. "Niech wskaże miejsce, gdzie jest Iwonka, żebym mogła ją pochować"

Iwona Wieczorek zaginęła 17 lipca 2010 r., wracając z Sopotu. Kamery monitoringu uchwyciły ją oraz tajemniczego mężczyznę, który za nią podążał. Do dziś nie wiadomo, kim był ani co stało się z dziewczyną, co czyni tę sprawę jedną z najbardziej tajemniczych w historii polskiej kryminalistyki.