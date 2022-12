Matty Cash w Katarze mógł liczyć na wsparcie rodziny. Rodzeństwo kibicowało mu z trybun (ZDJĘCIA)

Emigrantka 24 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Tak to jest jak za dziecka wmawia się dziecku lub samemu sobie "po co mi język polski?"To samo dzisiejszy ambasador USA. Mówię to z perspektywy emigranta mającego dzieci, które mówią po polsku i chodziły do polskiej szkoły.