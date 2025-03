Mąż Dolly Parton nie żyje. Carl Thomas Dean był związany z piosenkarką przez 60 LAT!

Carl Thomas Dean, mąż znanej piosenkarki country Dolly Parton, zmarł w wieku 82 lat. Dean, który poślubił Parton w 1966 r., unikał życia w blasku fleszy. Nigdy nie towarzyszył żonie na publicznych wydarzeniach, a Parton rzadko dzieliła się jego zdjęciami. Matka chrzestna Miley Cyrus poinformowała o śmierci ukochanego za pośrednictwem Instagrama. Przyczyna zgonu nie została podana.

Carl Dean, mąż Dolly Parton, zmarł 3 marca w Nashville w wieku 82 lat. Zostanie pochowany podczas prywatnej ceremonii z udziałem najbliższej rodziny. Pozostawił po sobie rodzeństwo: Sandrę i Donniego. Rodzina prosi o prywatność w tym trudnym czasie - czytamy w poście.

Carl i ja spędziliśmy razem wiele wspaniałych lat. Słowa nie oddadzą miłości, którą dzieliliśmy przez ponad 60 lat. Dziękuję za modlitwy i współczucie - przekazała osobiście Dolly Parton.

Życie prywatne Carla Deana i początki związku z Dolly Parton

Carl Thomas Dean urodził się w Nashville w 1942 r. Był jednym z trojga dzieci Virginii "Ginny" Bates Dean i Edgara "Eda" Henry'ego Deana. W książce "Dolly: My Life and Other Unfinished Business" z 1994 r. Parton wspominała, że Dean był blisko związany z babcią Minnie Bates. Dean i Parton poznali się w 1964 r. przed pralnią. Dolly miała wtedy 18 lat i mieszkała u wujka Billa, po przeprowadzce do Nashville, by rozwijać karierę muzyczną.

Przyjechałam do Nashville z brudnymi ubraniami. Byłam w takim pośpiechu, żeby tu dotrzeć. Po wrzuceniu ubrań do pralki zaczęłam spacerować po okolicy, a ten facet zawołał mnie i pomachałam mu. Byłam z prowincji, więc rozmawiałam z każdym. Podszedł do mnie, a to był Carl, mój mąż - powiedziała "The New York Times" w 1976 r.

Dean od razu wiedział, że chce poślubić Parton.

Moja pierwsza myśl była taka: 'Poślubię tę dziewczynę'. Druga: 'Boże, jaka ona jest piękna'. I to był dzień, w którym zaczęło się moje życie. Nie zamieniłbym ostatnich 50 lat na nic na świecie - powiedział w 2016 r. w ekskluzywnej rozmowie z "Entertainment Tonight".

Małżeństwo i życie zawodowe

Para pobrała się spontanicznie w Ringgold w stanie Georgia w 1966 r. Świadkami byli tylko matka Parton, pastor i jego żona. Podczas gdy kariera Parton nabierała tempa, Dean pozostawał w cieniu, skupiając się na swoim biznesie asfaltowym.

Jest raczej nieśmiały i cichy. To, co mamy razem, jest tak słodkie i dobre, że nigdy nie chciałabym, żeby to się pomieszało z innymi sprawami - mówiła Parton w 1977 r. dla magazynu "People".

Dean inspirował Parton do tworzenia muzyki, w tym jednego z jej najbardziej znanych utworów "Jolene".

Prawdziwa Jolene nie próbowała 'zabrać' Deana, była po prostu flirtująca, gdy obsługiwała go w banku - wyjaśniła Parton w 2008 r. dla NPR.