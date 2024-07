Mąż mamy Agnieszki Włodarczyk jest księciem? Anna Stasiukiewicz ujawniła prawdę o młodszym o 30 lat wybranku

Takaprawda 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

No i bardzo dobrze że jest szczęśliwa ta pani , po co te głupie komentarze?? Tylu starych facetów ma bardzo młode zony, jak Pan Karol,czy Sołtysik i wielu innych, i dzieci mają i jest ok!! A że kobiety mają młodszych to już trzeba je piętnować?? Nieladnie,i to kobiety takie wredne.