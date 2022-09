Meghan Markle dodaje otuchy księżniczce Charlotte podczas pogrzebu królowej Elżbiety II, obdarowując ją CZUŁYM UŚMIECHEM (WIDEO)

czarna owca 29 min. temu zgłoś do moderacji 25 15 Odpowiedz

To jest dla mnie zadziwiające co ta kobieta z nikąd robi w rodzinie królewskiej. Ile sprytu musiała wykazać, żeby się tam wedrzeć. Ile planów musiała wymyślić, żeby będąc zwykłą amerykanką dojść tak daleko i usidlić księcia w Wielkiej Brytanii, a na końcu zostać jego żoną. A następnie skłócić go z rodziną i wywieźć do USA.