Meghan Markle eksponuje ZGRABNĄ PUPĘ w prześwitującej bieliźnie na planie serialu (ZDJĘCIA)

Jakaja 5 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

No i co z tego? Najpierw mezczyzni takie filmy kręca, potem je ogladaja, a następnie wszyscy zgodnie wyśmiewają kobiety które biorą w takich produkcjach udział, bo jest na to popyt a one potrzebują pracy. Może skończymy z tym ośmieszaniem, zawstydzaniem i poniżaniem kobiet?