Meghan Markle i Harry NIE WRÓCĄ do Wielkiej Brytanii przez niechęć ludzi? "Uderzyć w rodzinę królewską, to jak ZNIEWAŻYĆ cały kraj"

Choć Morgan traktowany był przez wielu jako jaskrawy przykład tego, jakie emocje budzi niedawny wywiad pary, to notowania Sussexów wśród fanów rodziny królewskiej faktycznie mocno spadły . O ile Amerykanie docenili ich szczerość i udzielili im wiele wsparcia w mediach społecznościowych, to Brytyjczycy traktują ich wylewność jako zdradę i nóż wbity w plecy monarchii i samej królowej Elżbiety .

Myślę, że to już przegrana sprawa. Czy Meghan wróci kiedykolwiek do Wielkiej Brytanii? Zgaduję, że nie, a już na pewno, jeśli będzie miała w tej sprawie coś do powiedzenia. Rodzina królewska to nieodłączny element tożsamości kulturowej tego kraju. Uderzyć w rodzinę królewską, to jak znieważyć cały kraj - twierdzi Pasternak.