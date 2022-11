Meghan Markle i Harry pokłócili się podczas randki w restauracji? "Wstał i wyszedł, zostawiając żonę"

Estele 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Juz mu sie znudzila rola Harego niezaleznego buntownika. Od poczatku bylo wiadomo ze predzej czy pozniej wroci do babci pod spodnice, lezec i nic nie robic, gdzie pieniadze z nieba spadaja, ochrony nie trzeba oplacac za wlasne pieniadze i dalej bedzie wiesc zycie parasajta ktorym genetycznie jest. Natury nie oszukasz. Ile ma pracowac i placic za wszystko i zyc zyciem zwyklego smiertelnika bez zadnych przywilejow. Cienki pinis z niego ja nie moge. I oczywiscie na sam koniec zrzuci cala wine na Megan jak na prawdziwego podfaceta przystalo i nagle sie okaze ze to ona o wszystkim decydowala, a on byl jej ofiara, nie wiedzial co robi. Ale to to bolek bez jaj🥚k. Ja nie moge. Ale beka z mopsa.