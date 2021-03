Meghan Markle i Harry przyznają, że jednak NIE POBRALI SIĘ przed oficjalnym ślubem! "Złożyli ŚLUBY OSOBISTE"

Wypowiedziane na kanapie u miliarderki słowa szybko zdementowali jednak dziennikarze , którzy dokopali się do dokumentów, świadczących o tym, że Markle minęła się z prawdą. Akt małżeństwa Sussexów jednoznacznie wskazuje na to, że do ślubu doszło 19 maja 2018 roku , czyli dokładnie w dniu transmisji wystawnej ceremonii.

Para złożyła śluby osobiste kilka dni przed prawnym ślubem z 19 maja - wyznał w rozmowie z The Daily Best.

W związku z tym tego typu "ślubowanie" nie stanowi zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa. Nawet jeśli podczas wydarzenia obecny był arcybiskup, to według tamtejszego prawa, by ślub mógł zostać uznany za ważny, parze musi towarzyszyć dodatkowo dwóch świadków. Co więcej, ceremonia nie może odbyć się w miejscu prywatnym, za takie uznaje się teren Nottingham Cottage, gdzie według Meghan miało dojść do rzekomych zaślubin.