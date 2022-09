Meghan Markle i książę Harry opuścili Westminster, TRZYMAJĄC SIĘ ZA RĘCE (ZDJĘCIA)

Trumna z ciałem królowej Elżbiety II umieszczona została w Westminster Hall, gdzie pozostanie aż do pogrzebu. W tej uroczystej chwili nie zabrakło oczywiście royalsów, w tym księcia Harry'ego i Meghan Markle, którzy niemal przez cały czas trzymali się za ręce. Co na to eksperci od królewskiej etykiety?