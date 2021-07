Meghan Markle od początku wzbudzała NIEPOKÓJ wśród royalsów? "Nie była tak czarująca, jak mogłoby się wydawać"

Oliwia 2 godz. temu zgłoś do moderacji 388 23 Odpowiedz

Ona jest z innego świata, nic w tym złego, po prostu nie rozumie funkcji monarchii, ich odpowiedzialności i tego co reprezentują. Nas***a na nich wszystkich, bo wyszło jej niskie poczucie wartości, kompleksy i braki w dobrym wychowaniu. Jej ojciec to zwykły buc i redneck, to skąd miała brać przykład?On latał do prasy i TV i ona też to robi, pomimo że się go wypiera. Gdyby miała więcej pokory i szacunku w stosunku do rodziny królewskiej, to by może lepiej na tym wyszła.