Meghan Markle przyleci do Europy po RAZ PIERWSZY od opuszczenia rodziny królewskiej!

Zgodnie z informacjami serwisu, Amerykanka będzie towarzyszyć mężowi na evencie w Hadze, który odbędzie się w dniach od 16 do 22 kwietnia, po dwóch latach przerwy wynikającej z pandemii. 37-latek od kilku dni jest pochłonięty promowaniem wydarzenia, za co spotkała go ostra krytyka. Mężowi Meghan zarzuca się, że odmówił udziału w uroczystościach związanych z pierwszą rocznicą śmierci księcia Filipa, za to pojawił się w Holandii. Nie ulega wątpliwości, że dzięki obecności Markle na igrzyskach o Invictus Games zrobi się jeszcze głośniej.