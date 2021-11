Meghan Markle w obiektywie dawnego przyjaciela. Tak wspomina czasy, gdy GRAŁ Z NIĄ W SERIALU (FOTO)

Jak ujawniono w połowie 2020 roku, Meghan była nazywana przez część obsady "księżniczką" i tam również dawała się we znaki współpracownikom . Operator, który miał okazję z nią pracować, wprost nazywał ją "diwą" i twierdził, że "kiedy kończyli ujęcia, Meghan przestawała też grać miłą osobę". Nie był to zresztą pierwszy raz, gdy padły podobne stwierdzenia.

Teraz głos postanowił zabrać Rick Hoffman, aktor i również były współpracownik Meghan z czasów pracy na planie "W garniturach". Co ciekawe, ma on najwyraźniej dobre wspomnienia z tych czasów, co zdaje się być rzadkością w przypadku żony Harry'ego. Aktor udostępnił na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy, jak razem z Markle śmieją się do rozpuku i raczą napojami po pracy.