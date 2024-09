Mężczyzna ma dwie partnerki. Pięć dni spędza z jedną, a weekendy z drugą: "Myślą, że Anna, Megan i ja nie wychodzimy z łóżka"

Sam, Megan i Anna tworzą nietypowy związek. "Jeśli to działa, to czemu nie?"

Jak donosił Daily Mail, Sam mieszka na co dzień z Anną, swoją narzeczoną, a trzy lata temu wspólnie zakupili wymarzony dom z tarasem. Większość tygodnia spędza właśnie z nią, jednak w piątkowe popołudnia udaje się do Hampshire, gdzie weekendy spędza w dwupokojowym mieszkaniu z Megan, czyli drugą partnerką.

Anna była inicjatorką otwartego związku i twierdzi, że taki układ sprawdza się w ich przypadku idealnie. Sam, który wcześniej był jedynie w związkach monogamicznych, zgodził się na to rozwiązanie, chociaż początkowo miał pewne obawy. Para zarejestrowała się na odpowiednich portalach randkowych, aby znaleźć trzecią osobę do związku - i tak to się zaczęło.

Większość ludzi myśli, że poliamoria to tylko szalone igraszki. Myślą, że Anna, Megan i ja nie wychodzimy z łóżka. Ale to nie jest prawda - wspominał Sam w rozmowie z Daily Mail. Nie zrozumcie mnie źle, lubię uciechy cielesne, ale byłbym bardzo zmęczony, gdyby chodziło tylko o to. Odkryłem, że mogę żywić uczucia do więcej niż jednej osoby naraz. Jeśli to działa, to czemu nie?