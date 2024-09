Michał Chorosiński nie jest już dyrektorem teatru w Łodzi. Mąż Dominiki Chorosińskiej podał się do DYMISJI

Dominika i Michał Chorosińscy pobrali się w 2002 roku. Para wyznaje głęboką wiarę i konserwatywne podejście do rodziny, co wielokrotnie podkreślali w wywiadach. Małżonkowie wychowują razem sześcioro dzieci, ale kryzysy też nie są im obce. Jeden z nich miał miejsce, gdy Chorosińska wdała się w romans ze starszym o 10 lat reżyserem i kompozytorem ,Tomaszem Hynkiem. Chociaż mogło to wydawać się końcem jej małżeństwa z Michałem, on wybaczył jej romans.